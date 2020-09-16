KATV1 уже 15 лет неуклонно развивается (ФОТО)

Общество 16 сентября 2020 15:05 (UTC+04:00)
KATV1 уже 15 лет неуклонно развивается (ФОТО)

Одной из успешно развивающихся медиа-групп Транскаспийского региона является компания AG Telecom, которая в стране известна своими популярными брендами KATV1, KATV1 Smart и Myvideo. Президент компании Самир Гурбанов любезно согласился ответить на вопросы о настоящем и будущем "AG Telecom". Напомним, что компании исполняется в этом году 15 лет.

Вы уже присутствуете на рынке платного телевидения 15 лет. Каковы перспективы этой отрасли?

Тренды на рынке платного телевидения в последние 10 лет стали существенно влиять на всю отрасль телевещания и кинопроизводства. Сегодня уже нельзя просто обозначить это направление как «кабельное телевидение» или вообще «платное телевидение», так как рынок путем внедрения новых бизнес-моделей и инноваций серьезно трансформируется и сегодня мы можем говорить о таком понятии как «платное вещание».

Успех Netflix, платформы интернет-телевещания, которой пользуются почти 200 миллионов человек в 190 странах доказал, что у кабельного и линейного телевидения появился серьезный конкурент. Ведь неспроста, даже традиционные американские «законодатели мод» кабельного телевидения усиленно пытаются конкурировать с Netflix и предлагают рынку свои платформы. Даже традиционные кинопроизводители, такие как Disney и многие международные ИТ компании, такие как Apple, Google, Amazone и пр., стали запускать свои платформы для конкуренции с Netflix. Пандемия в связи с коронавирусом еще сильнее обострила эти тренды. Если резюмировать, будущее однозначно за интернет-трансляцией и это уже необратимый тренд, который стал серьезно влиять на аудиторию всех мировых традиционных телеканалов, в том числе и в Азербайджане. Это также связано с тем, что молодая аудитория «воспитана» интернетом и смартфоном, и отдает предпочтение потреблению контента через эти каналы. Традиционный телевизор все больше остается в стороне.

Вторым знаменательным трендом платного вещания я бы назвал ожидаемый переход на персональную плату за просмотр спортивных состязаний. То есть если сейчас мы смотрим, к примеру, игру футбольных клубов из европейских чемпионатов по какому-то телеканалу, то возможно, что уже в ближайшем будущем у телеканалов на трансляцию не будет теле-прав, и каждый из нас должен будет купить право на просмотр конкретной игры. Это, когда случится, перевернет весь рынок спортивных игр с ног на голову и «виновником» этого будет платное вещание. Лидером этого сегмента потребления являются трансляции киберспортивных турниров. Также много успешных примеров в трансляции единоборств, когда немалую часть прибыли организаторы получают от персональных оплат интернет-трансляции боев за чемпионские титулы или праймовые бои. Недавние заявления руководства Английской премьер-лиги по футболу о возможности перехода на персональную оплату просмотра игр АПЛ, минуя телевидение, также позволяют прогнозировать этот тренд.

Как все это может повлиять на рынок платного вещания в Азербайджане?

Несмотря на то, что наш рынок небольшой, мы должны прогнозировать будущие тренды и реализовывать бизнес-стратегии, способные минимизировать наши риски и обеспечить развитие.

Отмечу, что тренды развития видео-контента в Азербайджане соответствует мировым трендам. Хотя у нас нет проектов формата Netflix и Amazon Prime Video, когда интернет-платформы сами производят контент, но думаю в ближайшие 5 лет мы увидим и такие проекты в Азербайджане. Уже сегодня, мы на Youtube можем наблюдать успешные примеры размещения контента современных азербайджанских режиссеров, фильмы и сериалы которых за неделю собирают сотни тысяч просмотров. Считаю, что для создания успешных проектов в этом направлении необходима определенная консолидация профессиональных участников рынков, что может обеспечить успех.

Наша компания идет в ногу со временем. Если западные компании в нашей сфере внедряют новинки, мы изучаем их практику, возможности применения в Азербайджане, и при наличии потребности в них у наших абонентов внедряем эти услуги. К примеру, мы стали уже оказывать услуги 4K вещания и планируем усовершенствовать платформу игровых сервисов. Но вы должны понимать, что AG Telecom прежде всего является бизнес-структурой и внедрение любой технологии зависит от финансовых показателей. Как я уже отметил, наш рынок небольшой и многие технологии просто могут не окупиться, что значительно ограничивает развертывание перспективных технологий.

В Азербайджане уже несколько лет функционирует национальная телевизионная интернет-платформа Myvideo.az. В чем же особенность этой платформы?

Myvideo.az является одним из самых высокотехнологичных телевизионных интернет-платформ региона Южный Кавказ и Центральная Азия. В настоящее время возможностями платформы пользуются интернет-пользователи из разных стран мира.

Myvideo.az обеспечивает просмотр национальных и зарубежных телеканалов с десятидневной архивацией трансляции, а также предлагает просмотр контента состоящего из художественных и документальных фильмов, сериалов и анимационных фильмов. Также наша платформа поддерживает трансляции национальных телеканалов на различные зарубежные ресурсы.

Каких успехов достигла компания AG Telecom за 15-летний период деятельности?

Начав свою деятельность как оператор кабельного телевидения под торговой маркой «KATV1» мы за 15 лет превратились в одну из успешных компаний в пространстве СНГ с целой группой проектов и сервисов, которые пользуются среди потребителей большой популярностью. В настоящее время AG Telecom является не только оператором кабельного телевидения, но и интернет-провайдером, а также управляет телекоммуникационными проектами в Турции, России и в Грузии.

Если в начале деятельности мы предоставляли сервис только для граждан Азербайджана, то с запуска национальной телевизионной интернет платформы Myvideo.az, нашими сервисами могут пользоваться жители со всех стран мира. Мы также первая частная азербайджанская телекоммуникационная компания, которая создала с нуля на зарубежных рынках телеканалы и радиостанцию. Данные проекты успешно функционируют, и мы постоянно получаем благодарность за высокое качество вещания.

Какие новые продукты или сервисы могут быть представлены пользователям в ближайшие 5 лет?

Уже сегодня более 80% интернет-трафика во всем мире приходится на видео-контент. Наша компания вот уже несколько лет следует стратегии согласно прогнозам о трендах видео-контента. Принимая во внимание глобализацию, мы в будущем будем ориентироваться не только на жителей нашей страны, но и на тех, кто живет за пределами и нуждается в азербайджанском контенте. Наша стратегия включает не только развитие видео-контента на собственной платформе, но и интеграцию национального видео-контента на популярных зарубежных ОТТ платформах.

Вы также на рынке предлагаете инновационное устройство KATV1 Smart. Насколько такие устройства востребованы на азербайджанском рынке?

Наше устройство KATV1 Smart удобно не только для комфортного просмотра телеканалов, но и для использования телевизора для коммуникаций. Девайс позволяет превратить каждый телевизор в Smart TV и обеспечивает доступ к телеканалам и архиву кинофильмов, сериалов и мультфильмов через интернет. Устройство также имеет функционал для использования различных приложений через телевизор, что очень удобно для общения с друзьями и родственниками, а также представления пользовательских программ. Самая главная задача сейчас - это научить наших граждан культуре OTT "телесмотрения", которая даёт широкие возможности комфортабельного просмотра любимых каналов в любое удобное для телезрителя время.

Развитие iptv технологий во многом зависит и от развития и проникновения интернета в стране, в связи с чем Азербайджан в последнее время предпринимает определённые шаги. Так что наша задача донести до населения, в том числе и посредством различных акций, преимущество новых технологий.

KATV1 уже 15 лет неуклонно развивается (ФОТО) - Gallery Image
KATV1 уже 15 лет неуклонно развивается (ФОТО) - Gallery Image
KATV1 уже 15 лет неуклонно развивается (ФОТО) - Gallery Image
KATV1 уже 15 лет неуклонно развивается (ФОТО) - Gallery Image
KATV1 уже 15 лет неуклонно развивается (ФОТО) - Gallery Image
KATV1 уже 15 лет неуклонно развивается (ФОТО) - Gallery Thumbnail
KATV1 уже 15 лет неуклонно развивается (ФОТО) - Gallery Thumbnail
KATV1 уже 15 лет неуклонно развивается (ФОТО) - Gallery Thumbnail
KATV1 уже 15 лет неуклонно развивается (ФОТО) - Gallery Thumbnail
KATV1 уже 15 лет неуклонно развивается (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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