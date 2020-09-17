Обнародовано количество азербайджанцев, совершивших визит за границу в период пандемии

БАКУ /Trend/ - За январь-августа 2020 года число граждан Азербайджана, совершивших визит в зарубежные страны, снизилось в 3,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составило 1 034,3 тысячи человек.

Как передает в среду Trend, из этого числа 31,8 процентов отправились в Иран, 28,5 процента - в Грузию, 19,9 процента - в Россию, 11,7 процента - в Турцию, а 8,1 процента - в другие страны. От общего количества граждан Азербайджана, совершивших визит за границу, мужчины составили 69,9 процента, а женщины - 30,1 процента. Число отправившихся в Иран за это время снизилось в 4,1 раза, в Турцию - в 3,6 раза, в Грузию - в 3,7 раза, в Россию - в 3,2 раза.

В январе-августе 2020 года 78,6 процента граждан Азербайджана, выезжающих за границу, использовали железнодорожный и автомобильный транспорт, 19,1 процента - воздушный и 2,3 процента - морской транспорт.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)