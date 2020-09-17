Близнецы из Кюрдамира выбрали Бакинскую Высшую Школу Нефти (ФОТО)

Среди абитуриентов, набравших высокие баллы на вступительных экзаменах по первой группе специальностей и изъявивших желание обучаться в Бакинской Высшей Школе Нефти (БВШН), есть братья-близнецы.

Братья Вугар и Ильгар Насирли окончили с отличием полную среднюю школу № 1 имени Тофика Исмаилова в Кюрдамире в 2020 году.

В период своей учебы они неоднократно объявлялись «Студентами года» и занимали первые места на различных предметных олимпиадах.

Вугар и Ильгар Насирли принимали участие в различных интеллектуальных конкурсах, таких как «Полигон», «Что? Где? Когда?», «Хамсе», а также участвовали в программе «Отличник».

Во время учебы в школе они неоднократно участвовали в интеллектуальных соревнованиях и получали различные призы.

На вступительных экзаменах, проведенных в этом году, Ильгар Насирли набрал 656,2 балла, Вугар Насирли - 645 баллов.

Оба брата хотят учиться в Бакинской Высшей Школе Нефти по специальности «Инженерия по автоматизации процессов».

Следует отметить, что и в прошлом учебном году братья-близнецы из Кюрдамира поступили в Бакинскую Высшую Школу Нефти. Один из братьев, Рашад Азадлы, набрал 679,3 балла по специальности «Нефтегазовая инженерия» и был удостоен президентской стипендии.