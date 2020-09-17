Представительство ВОЗ в Азербайджане о работе над вакциной против COVİD-19

БАКУ /Trend/ - Существует 30 потенциальных вакцин от коронавируса, которые находятся на стадии тестирования. Девять из них уже проходят третий этап испытаний.

Об этом в четверг сообщили Trend в представительстве Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Азербайджане.

"Как ожидается, по некоторым потенциальным вакцинам информация об их безопасности и эффективности будет получена к концу 2020 или началу следующего года. Считаем, что чем больше потенциальных вакцин будет разработано, тем выше шанс добиться успеха. Работа над созданием вакцины продолжается быстрее ожидаемого. После выявления китайскими специалистами в январе генетической последовательности вируса началась работа над разработкой вакцины. ВОЗ с января привлечена к этим исследованиям. Если клинические испытания покажут, что исследуемые вакцины безопасны и эффективны, они будут предоставлены странам к середине 2021 года", - сказали в представительстве.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)