Завтра в Баку будет до 25 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, к ночи местами возможен кратковременный дождь, умеренный юго-восточный ветер временами будет усиливаться, сообщает в четверг Trendсо ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 19-22, днем - 23-26 градусов тепла, в Баку ночью - 19-21, днем - 23-25 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 765 до 759 мм ртутного столба, относительная влажность ночью - 60-70, днем - 35-40 процентов.

В районах Азербайджана возможны грозовые дожди, днем преимущественно без осадков, западный ветер временами будет усиливаться.

Ночью - 17-21, днем - 27-32, в горах ночью - 9-14, днем - 18-23 градуса тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова)