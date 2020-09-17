Госпогранслужба Азербайджана обезвредила нарушителя на границе с Ираном (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Государственная пограничная служба Азербайджана 17 сентября 2020 года пресекла попытку незаконного ввоза в страну крупной партии наркотиков, передает в четверг Trend со ссылкой на Госпогранслужбу.

Пограничный наряд засек попытку незаконного пересечения государственной границы из Ирана в Азербайджан двумя неизвестными, на территории заставы погранотряда "Горадиз" пограничных войск ГПС Азербайджана, близ села 2-й Шахсевен Бейлаганского района. Нарушители были вооружены и имели при себе груз.

Погранзастава была поднята по команде "к оружию", служебная территория была полностью перекрыта. Наряд дал команду "стой", в воздух были сделаны предупредительные выстрелы. Однако, нарушители, проигнорировав предупреждение, не подчинились приказу и открыли огонь по пограничному наряду из огнестрельного оружия, подвергнув опасности жизнь пограничников, и предприняли попытку вернуться обратно.

Наряд, в соответствии с требованиями закона Азербайджана "О Государственной границе", применил оружие и уничтожил одного из нарушителей. Другой нарушитель, воспользовавшись сложным рельефом, скрылся.

На месте происшествия были обнаружены одно ружье, в двух мешках - похожие на наркотические средства вещества, весом приблизительно около 15 килограмм.

Поблизости от места происшествия был задержан гражданин Азербайджана, житель Бейлаганского района Мамедов Адиш Джавад оглу - 1975 года рождения, который прибыл для встречи и приема груза у нарушителей. Он, оборвав проволоку на инженерно-техническом заборе пограничной заставы, пробрался к приграничной полосе. У него было обнаружено 10 бутылок спиртных напитков, которые он намеревался передать нарушителям.

Иранская сторона уже проинформирована об инциденте.

В настоящее время, в связи с происшествием, сотрудники погранвойск ГПС и Военной прокуратуры проводят необходимые следственно-оперативные мероприятия.

(Текст: Турал Гараджаев)