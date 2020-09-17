Названо число абитуриентов и суббакалавров в Азербайджане, подавших документы по V группе

БАКУ /Trend/ - В этом году в Азербайджане 11 489 абитуриентов и 2 597 суббакалавров подали документы только по V группе.

Как передает в четверг Trend, об этом сказал заведующий отделом проверочных и измерительных материалов Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Натиг Алиев.

По его словам, 46 280 человек, наряду с I и IV группами, также выбрали V группу специальностей. Алиев отметил, что хотя в этой группе есть специальности, по которым требуются особые способности, в этом году в связи с пандемией внесены изменения по некоторым специальностям.

"Отменены экзамены по способностям в рамках специальностей учитель изобразительного искусства, музыки, физкультуры. В этом году, для вступления на специальность тренера также не требуется сдавать экзамен по способностям. По специальности "дизайн" некоторых университетов нужно сдавать экзамен по способностям, а в некоторых этого не требуется", - сказал Натиг Алиев.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)