ГЭЦ Азербайджана о деталях выбора языка обучения абитуриентами

БАКУ /Trend/ - По правилам приема, при отсутствии общего конкурса по специальностям, если запланированные места распределяются только по азербайджанскому и русскому секторам, абитуриенты, окончившие соответствующий сектор и сдающие экзамен на этом языке, могут выбирать только специальности в этом секторе.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал заведующий отделом проверочных, измерительных материалов Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Натиг Алиев. По его словам, абитуриенты русского сектора могут выбрать специальности азербайджанского сектора, сдав дополнительный экзамен по азербайджанскому языку.

"Либо, абитуриенты азербайджанского сектора могут выбрать специальности русского сектора, сдав экзамен по русскому языку. Однако для этого следовало заранее пройти регистрацию. Абитуриенты должны были сдать эти экзамены в период выпускных экзаменов", - отметил Натиг Алиев.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)