В Азербайджане упрощена процедура приема заявок по проекту поддержки самозанятости

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане упрощен процесс приема обращений граждан, которые в рамках проекта "Поддержка самозянтости", реализуемого коммерческими банками Азербайджана при поддержке министерства труда и социальной защиты населения, желают присоединиться к программе самозанятости.

Как передает в четверг Trend со ссылкой на министерство, желающие присоединиться к программе малообеспеченные безработные, лица с инвалидностью, члены семей шехидов, вынужденные переселенцы, получающие адресную социальную помощь и другие лица уязвимых категорий могут пройти регистрацию заполнив специальную форму, разработанную Государственным агентством занятости.

В 2020 году при поддержке банков предусмотрено создание единиц малого бизнеса для 1000 безработных.

Для участия в проекте также можно обратиться посредством подсистемы "Занятость" на портале e-sosial.az.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)