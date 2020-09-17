Проблема разрушения армянами исторических памятников на оккупированных территориях всегда на повестке дня — Минкультуры

БАКУ /Trend/ - Проблема разрушения армянами исторических памятников на оккупированных территориях Азербайджана всегда на повестке дня.

Об этом на сегодняшнем заседании парламентского комитета по культуре сказал первый замминистра культуры, временно исполняющий обязанности (врио) министра культуры Анар Керимов, сообщает в четверг Trend.

Он добавил, что эти вопросы необходимо поднимать на международном уровне: "Можно подумать и о разработке Плана действий".

Керимов отметил, что сейчас нужно усилить работу с международными организациями и частным сектором.

Врио министра добавил, что проведены встречи с Турецким агентством по сотрудничеству и координации(TİKA): “У них есть опыт в этой сфере, и, чтобы привлечь к этому делу частный сектор, необходимо поработать над преференциями".

Анар Керимов также сказал, что очень много памятников нуждается в реставрации: "Мы не сможем восстановить их всех за счет ограниченных финансовых средств".

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)