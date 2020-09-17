На обладателей почетных званий будут возложены обязательства — минкультуры Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В будущем на обладателей почетных званий могут быть возложены определенные обязательства.

Об этом на сегодняшнем заседании парламентского комитета по культуре сказал первый замминистра культуры, временно исполняющий обязанности (врио) министра культуры Анар Керимов, сообщает в четверг Trend.

По словам Керимова, хотелось бы, чтобы при предоставлении званий были возложены и обязательства: "В будущем лица, удостоенные почетных званий, возьмут на себя определенные обязательства. Мы нацелены на то, чтобы эти лица выражали гражданскую позицию по вопросам, беспокоящим общество".

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)