В Шеки выявлен случай массового инфицирования коронавирусом

БАКУ /Trend/ - На территории города Шеки, именуемой "базаром", выявлен случай массового инфицирования коронавирусом.

Как сообщает Trend со ссылкой на Оперативный Штаб при Кабинете министров, из тестовых образцов, взятых у людей на данной территории с 01.09.2020 года, результаты 13 оказались позитивными. В настоящее время в связи с данным вопросом ведется расследование. Общественность будет дополнительно проинформирована об эпидемиологической ситуации. В направлении стабилизации ситуации в Шеки ведутся профилактические и противоэпидемические работы.

"С учетом того, что в текущей ситуации очагом инфекции является рынок, в ближайшие дни может быть рассмотрен вопрос о закрытии рынка в целях проведения профилактических дезинфекционных работ", - сказали в Оперативном Штабе.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)