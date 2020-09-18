В Шеки закрыт рынок, где выявлено массовое заражение COVİD-19 (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Решением Оперативного штаба при Кабмине закрыт на три дня рынок в Шеки, где выявлено массовое заражение коронавирусом, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб.

Как отмечается, в ОАО «Шеки Базар», где совершает покупки население Мингячевира, Евлахского и Агдашского районов, в последние дни, несмотря на систематическое проведение профилактических мер, было выявлено заражение коронавирусом 12 человек, торговавших на рынке. В качестве превентивной мере функционирование рынка с 18 сентября полностью остановлено на три дня. За это время на территории будут проведены соответствующие ситуации меры.

Отметим, что организовано лечение лиц, заразившихся коронавирусом, а те, кто находился с ними в близком контакте, находятся на изоляции в домашних условиях.

(Текст: Кямаля Сеидова)