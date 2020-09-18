Поликлиники Баку работают в обычном режиме - Минздрав

БАКУ /Trend/ - После смягчения карантинных правил клиники возобновили свою деятельность в стандартном режиме, а весь медицинский персонал работает в в рамках обычного графика.

Об этом сказала заведующая сектором амбулаторно-поликлинической службы Главного управления здравоохранения города Баку Эсмира Гаджиева, сообщает в пятницу Trend.

Теперь, чтобы попасть на прием к участковому или специализированному врачу, граждане могут обратиться для записи в отдел регистрации как взрослых, так и детских поликлиник. Причем, в поликлиниках не наблюдается загруженности, ввиду того, что пациенты приходят на прием в заранее назначенное время. Кроме того, если пациентам требуется срочная медицинская помощь, то они имеют возможность попасть на прием и без записи.

Перечислив правила приема, установленные в поликлиниках, Эсмира Гаджиева отметила, что всех посетителей встречают у входа и при помощи бесконтактного градусника измеряют у них температуру. Кроме того, для обеспечения безопасности при входе в клинику размещены спиртосодержащие дезинфицирующие средства для рук, от всех входящих в здание требуется использование медицинских масок: «Если температура тела посетителя поликлиники оказывается 37.1°C и выше, то он не допускается в здание. Далее эти люди направляются непосредственно в пункты на территории участковых поликлиник соответственно месту их жительства. На этих участках на основе их жалоб у них берутся анализы, а также проводятся соответствующие консультации с врачом».

По ее словам, в настоящее время в поликлиниках города Баку проводятся плановые и диагностические медицинские осмотры: «Эти обследования проводятся по стандартному графику: участковый врач связывается с пациентами, состоящими на учете в поликлинике на закрепленном за ним участке, записывает их на плановое лечение в поликлинику. Однако, если пациент находится в группе высокого риска заражения вирусом COVID-19 (65 лет и старше, люди с сердечными заболеваниями, диабетом и заболеваниями легких), врач посетит пациента на дому и даст ему соответствующие рекомендации. Кроме того, диагностические осмотры врачей по специальностям проводятся по направлению участковых врачей. Работа в женских консультациях продолжается в обычном порядке. Так, согласно соответствующему клиническому протоколу Минздрава, беременные женщины регулярно проходят обследование».

Затем была предоставлена информация об организации санитарно-эпидемиологических мероприятий, проводимых в зданиях поликлиник города Баку. Подчеркнув, что окна комнат и коридоров во всех корпусах поликлиники открываются и проветриваются не реже двух раз в день, Эсмира Гаджиева рассказала о регулярной дезинфекции поверхностей, с которыми часто соприкасаются руки посетителей.

В завершение Эсмира Гаджиева предоставила информацию об обеспечении безопасности медицинского персонала, работающего в столичных поликлиниках: «В период стремительного распространения коронавируса (апрель-июнь) весь медицинский и технический персонал поликлиник города Баку был обеспечен соответствующей защитной одеждой (защитная маска, перчатки, медицинские перчатки, медицинская маска и т. д.), а также было организовано плановое прохождение тестирования на COVID-19».

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова.)