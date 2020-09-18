В Азербайджане выявлено 117 новых случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 135 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за сутки выявлено 117 новых случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 135, скончался один человек, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

На сегодня в стране выявлено 38 894 случая инфицирования коронавирусом, выздоровели 36 424, скончались 572 человека. Число активных больных коронавирусом - 1 898 человек.

За минувшие сутки в Азербайджане для выявления коронавируса было проведено 5 898, в целом – 1 041 184 теста.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)