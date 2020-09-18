Минобразования Азербайджана предупредило частные школы

БАКУ /Trend/ - 15 сентября в Азербайджане стартовал 2020-2021 учебный год. В связи с пандемией уроки преподаются как в очной (традиционной), так и дистанционной (удаленной) формах. В соответствии с установленными правилами, I-IV классы начали обучение в очной и дистанционной, а V-XI классы - в дистанционной форме.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом говорится в обращении министерства.

Подчеркивается, что в 2020-2021 учебном году учебно — воспитательный процесс в общеобразовательных учреждениях в период режима карантина осуществляется на основании соответствующего постановления Кабинета министров. Таким образом, в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе, в соответствии с особыми учебными планами, очное обучение проводится два раза в неделю, а в остальных городах и районах — три раза в неделю.

"Однако в социальных сетях говорят о том, что некоторые частные общеобразовательные учреждения привлекают учеников к обучению в очной форме пять раз в неделю.

Сообщаем, что это несоблюдение соответствующих постановлений Кабинета министров в связи с организацией занятий. Все вопросы в связи с организацией обучения в учебных заведениях находятся под контролем министерства образования, и если информация подтвердится, будут приняты соответствующие меры", - говорится в обращении министерства образования Азербайджана.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)