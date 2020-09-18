В Баку по поводу дошкольного обучения поступило более 25 тысяч электронных заявок
БАКУ /Trend/ - По состоянию на 16:00 часов пятницы 18 сентября в дошкольные группы общеобразовательных школ при Управлении образования города Баку поступило 26 459 электронных обращений, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Управление. Родители (законные представители) могут пройти регистрацию на www.mektebeqebul.edu.az по своему или удостоверению личности ребенка.
В 2020-2021 учебном году в группы дошкольного обучения принимаются дети 2015 года рождения.
Напомним, что электронная регистрация в дошкольные группы государственных общеобразовательных школ продолжится до 24 сентября.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов )
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