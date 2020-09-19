Завтра в Баку будет до 24 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове в воскресенье ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, к ночи местами возможны кратковременные дожди. Умеренный северо-западный ветер днем сменится на северо-восточный, передает в субботу Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове и в Баку составит ночью 18-20, днем - 22-24 градуса тепла.

Атмосферное давление повысится с 761 до 764 миллиметров ртутного столба, относительная влажность составит ночью 65-75, днем - 40-45 процентов.

В регионах Азербайджана в воскресенье в основном без осадков, однако в некоторых горных и предгорных районах возможны грозовые дожди. Ожидается восточный ветер, временами с усилением.

Температура воздуха ночью - 17-21, днем - 25-29, в горах ночью - 10-15, днем - 17-21 градус тепла.

(Текст: Турал Гараджаев)