Нынешнее состояние территорий Азербайджана, некогда бывших зонами бедствия (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Территории, на которых когда-то были нефтяные лужи и большие свалки, теперь, изменив свой облик, являются туристическим местом.

Как сообщает Trend, сегодня Азербайджан придает большое значение обеспечению экологического баланса и очистке загрязненных территорий. После очистки и реставрации эти районы привлекают большое внимание населения.

В результате проведенных за последнее время работ районы, которые когда-то были зоной бедствия, теперь превратились в красивые парки и зоны отдыха. Одним из таких районов является Балаханы, и изменения, которые произошли в Балаханах за последний год, поразительны.

Для тех, кто забыл старый вид Балаханы, представляем старые и новые фотографии, сделанные в Балаханах:

Наряду с Балаханами, работы по генеральной уборке ведутся и в других частях нашего города. Также стоит упомянуть Биби-эйбат. Ситуация в этом районе, который считается южным входом в Баку, мешала сформировать положительное впечатление от нашего города и навредило его красоте. Сегодня на этой территории также были проведены работы по генеральной уборке, и в результате работ по благоустройству планируется, что Биби-эйбат вскоре станет туристическим центром, как Балаханы.

Отметим, что реконструкция, проведенная в Биби-эйбате, имеющем древнюю историю, была встречена с интересом, и изменения его внешнего вида буквально бросаются в глаза.

Чтобы добавить колорит историческому поселению, двери и окна окрашены в яркие цвета, в переулках установлены булыжники, обновлены фасады многовековых построек.

На стенах домов вдоль улицы нарисованы разные фрески и граффити. Аллеи, имеющие особый архитектурный облик, украшены яркими цветами в горшках.

Мардакян, Новхани, Амирджан, Бузовна, Рамана и другие также станут туристическим местом.

Среди наших благоустроенных территорий стоит особо отметить Сумгайыт. Некогда зона экологического бедствия, Сумгайыт больше напоминает курортный город. В последние годы в Сумгаите проведены масштабные работы по благоустройству и строительству. За последние пять лет проделана важная работа по обновлению дорожной инфраструктуры, устройству крыш жилых домов, ремонту фасадов, модернизации лифтов, капитальному ремонту общественного транспорта, созданию инфраструктуры для эффективного отдыха и другим сферам.

Работы по развитию города Сумгайыт продолжаются и сегодня.