В Азербайджане продлен срок выбора специальности для поступления в вузы
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане срок выбора специальности для участия в конкурсе по приему студентов в высшие учебные заведения продлен до 10:00 21 сентября.
Как сообщает Trend со ссылкой на Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ), абитуриенты и суббакалавры, желающие участвовать в конкурсе на поступление в высшие учебные заведения, но не выбирающие специальность, могут подтвердить свои заявки на выбор специальности до 10:00 21 сентября. Те, которые к тому времени не подтвердили свои заявления, не смогут участвовать в конкурсе.
Отметим, что не смотря на то, что на данный момент более 900 абитуриентов (магистрантов) выбрали специальность, они не подтвердили свои заявления. Они были проинформированы ГЭЦ по SMS.
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