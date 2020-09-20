В Азербайджане продлен срок выбора специальности для поступления в вузы

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане срок выбора специальности для участия в конкурсе по приему студентов в высшие учебные заведения продлен до 10:00 21 сентября.

Как сообщает Trend со ссылкой на Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ), абитуриенты и суббакалавры, желающие участвовать в конкурсе на поступление в высшие учебные заведения, но не выбирающие специальность, могут подтвердить свои заявки на выбор специальности до 10:00 21 сентября. Те, которые к тому времени не подтвердили свои заявления, не смогут участвовать в конкурсе.

Отметим, что не смотря на то, что на данный момент более 900 абитуриентов (магистрантов) выбрали специальность, они не подтвердили свои заявления. Они были проинформированы ГЭЦ по SMS.