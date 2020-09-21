Минобразования Азербайджана прокомментировало слухи о цветах армянского флага в школьных учебниках

БАКУ /Trend/ - В министерстве образования Азербайджана прокомментировали заявления о том, что в учебниках используются цвета армянского флага, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на минобразования.

"Ни в одном учебнике или издании минобразования нет цветов армянского флага, как пишут об этом в соцсетях. Со всеми школьными учебниками, издаваемыми министерством, можно ознакомиться на сайте www.trims.edu.az в разделе «Qrifli dərsliklər». Поскольку сфера образования и учебники находятся в центре внимания общественности, некоторые заинтересованные лица периодически пытаются создать искусственный ажиотаж и недовольство среди людей, распространяя устаревшую или ложную информацию. Ведь многие люди, не выясняя, верят в эти слухи. Министерство образования просит общественность удостовериться в правдивости его заявления на сайте www.trims.edu.az. Любая книга считается издательским продуктом, и цензура материалов, предусмотренных для издания, в соответствии с действующим законодательством при ее подготовке не допускается. Заказчиком издательского продукта может быть любое юридическое или физическое лицо», - говорится в обращении.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Редактор: Ровщан Гусейнов)