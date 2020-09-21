Carlsberg Azerbaijan и UAFA провели социальное исследование для изучения влияния «токсичного трио» на молодежь (ФОТО)

21 сентября 2020 года крупнейшая пивоваренная компания страны Carlsberg Azerbaijan в сотрудничестве с неправительственной организацией UAFA организовали онлайн пресс-конференцию по итогам исследования, изучающего влияние «токсичного трио» на молодежь страны. Понятие «токсичное трио», появившееся относительно недавно в социологии, описывает связь между домашним насилием, злоупотреблением психоактивными веществами, а также проблемами психического здоровья. Цель исследования – изучить масштаб влияния «токсичного трио» на молодежь Азербайджана и привлечь внимание общественности к составляющим «токсичного трио», что в долгосрочной перспективе может сказаться на физическом и психологическом здоровье населения страны, если социальная политика не учтет эти вопросы.

Компания Carlsberg Azerbaijan, часть Carlsberg Group, принимая участие в данном исследовании, ставила целью изучить влияние безответственного потребления алкоголя на молодежь страны и понять масштабы проблемы. Результаты исследования показали, что 33% респондентов лишь иногда сталкивались с людьми, имеющими алкогольную зависимость, 8% - сталкиваются с ними регулярно, а 10% респондентов никогда не встречали людей с алкогольной зависимостью. Эти результаты подтверждают, что алкогольная зависимость не является серьезной проблемой в Азербайджане.

Лала Афанди, руководитель департамента по корпоративным отношениям Carlsberg Azerbaijan: “Вопрос ответственного потребления алкоголя является крайне важным для нашей компании, и мы делаем все возможное для продвижения Ответственного потребления на всех рынках присутствия Carlsberg Group. Не случайно, что НОЛЬ Безответственного потребления является одной из четырех амбиций в рамках программы устойчивого развития Carlsberg Group - Цель 4 НОЛЯ: Вместе для Будущего, наряду с НОЛЬ Углеродного Следа, НОЛЬ Потери воды и НОЛЬ несчастных случаев на рабочем месте. Ежегодно в середине сентября крупнейшие пивоваренные компании во всем мире отмечают Всемирный День Ответственного Потребления Пива, подразумевающий привлечение внимания общественности к проблемам злоупотребления алкоголя. Несмотря на крайне низкую статистику алкоголизма в стране, мы будем продолжать работать в направлении продвижения ответственного потребления в Азербайджане».

Гораздо более серьезными результатами исследования оказались проблемы с гендерными стереотипами, приводящими к чрезмерному давлению общества на мужчин, которые расцениваются обществом как основной «добытчик» в семье. Так, 76% респондентов воспринимают обеспечение финансового заработка ключевой задачей в жизни, 56% считают, что мужчины более подвержены социальному давлению и, только 7% находят время участвовать в воспитании детей вместе с их супругами, помимо обеспечения финансового заработка. Это усугубляет проблемы психического здоровья среди молодежи и значительно повышает случаи проявления депрессии среди молодежи. Исследование показало, что 46% респондентов не знакомы с понятием психического здоровья и почти 79% не знают, куда можно обратиться за помощью при психологическом дискомфорте.

Руководитель организации UAFA Гвен Бёрчел: «Моя задача как советника по социальной политике состоит в том, чтобы анализировать растущие тенденции в обществе и предлагать их решение с помощью политик и услуг до того, как они охватят общество. Это исследование выявило давление, с которым молодые люди сталкиваются в результате социально-экономического перехода от коммунизма к рыночной экономике. Молодое поколение нуждается в поддержке, доступе к социальным услугам и большей осведомленности о положительной роли, которую они могут сыграть в воспитании своих детей. Я надеюсь, что это исследование сыграет роль в молодежной политике в ближайшем будущем».

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Пивоваренный завод Carlsberg Azerbaijan располагается в городе Хырдалан, в 10 километрах от столицы Азербайджана. Производственная мощность завода — 8 млн декалитров в год, в компании работает порядка 260 человек и около 400 опосредовано (дистрибьюторы, агентства, подрядчики). Общая сумма инвестиций компании в развитие завода составляет около 50 млн AZN. Ежегодная сумма налоговых отчислений в бюджет компании составляет порядка 18-20 млн AZN. В портфеле компании такие популярные бренды как Xırdalan, Tuborg, Балтика, Кулер, Əfsanə, Carlsberg, Kronenbourg Blanc 1664, Seth&Riley's Garage и пр.

Контакты Carlsberg Azerbaijan

Руководитель по корпоративным отношениям ООО Carlsberg Azerbaijan

Лала Афанди

Mob: +994 50 286 76 64

Lala.Afandi@carlsberg.az

www.carlsbergazerbaijan.az

Специалист по корпоративным отношениям ООО Carlsberg Azerbaijan

Лейсан Байрамова

Mob: +994 50 263 19 43

Leysan.Bayramova@carlsberg.az

www.carlsbergazerbaijan.az