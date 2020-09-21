Carlsberg Azerbaijan и UAFA провели социальное исследование для изучения влияния «токсичного трио» на молодежь (ФОТО)

Общество 21 сентября 2020 17:11 (UTC+04:00)
Carlsberg Azerbaijan и UAFA провели социальное исследование для изучения влияния «токсичного трио» на молодежь (ФОТО)

21 сентября 2020 года крупнейшая пивоваренная компания страны Carlsberg Azerbaijan в сотрудничестве с неправительственной организацией UAFA организовали онлайн пресс-конференцию по итогам исследования, изучающего влияние «токсичного трио» на молодежь страны. Понятие «токсичное трио», появившееся относительно недавно в социологии, описывает связь между домашним насилием, злоупотреблением психоактивными веществами, а также проблемами психического здоровья. Цель исследования – изучить масштаб влияния «токсичного трио» на молодежь Азербайджана и привлечь внимание общественности к составляющим «токсичного трио», что в долгосрочной перспективе может сказаться на физическом и психологическом здоровье населения страны, если социальная политика не учтет эти вопросы.

Компания Carlsberg Azerbaijan, часть Carlsberg Group, принимая участие в данном исследовании, ставила целью изучить влияние безответственного потребления алкоголя на молодежь страны и понять масштабы проблемы. Результаты исследования показали, что 33% респондентов лишь иногда сталкивались с людьми, имеющими алкогольную зависимость, 8% - сталкиваются с ними регулярно, а 10% респондентов никогда не встречали людей с алкогольной зависимостью. Эти результаты подтверждают, что алкогольная зависимость не является серьезной проблемой в Азербайджане.

Лала Афанди, руководитель департамента по корпоративным отношениям Carlsberg Azerbaijan: “Вопрос ответственного потребления алкоголя является крайне важным для нашей компании, и мы делаем все возможное для продвижения Ответственного потребления на всех рынках присутствия Carlsberg Group. Не случайно, что НОЛЬ Безответственного потребления является одной из четырех амбиций в рамках программы устойчивого развития Carlsberg Group - Цель 4 НОЛЯ: Вместе для Будущего, наряду с НОЛЬ Углеродного Следа, НОЛЬ Потери воды и НОЛЬ несчастных случаев на рабочем месте. Ежегодно в середине сентября крупнейшие пивоваренные компании во всем мире отмечают Всемирный День Ответственного Потребления Пива, подразумевающий привлечение внимания общественности к проблемам злоупотребления алкоголя. Несмотря на крайне низкую статистику алкоголизма в стране, мы будем продолжать работать в направлении продвижения ответственного потребления в Азербайджане».

Гораздо более серьезными результатами исследования оказались проблемы с гендерными стереотипами, приводящими к чрезмерному давлению общества на мужчин, которые расцениваются обществом как основной «добытчик» в семье. Так, 76% респондентов воспринимают обеспечение финансового заработка ключевой задачей в жизни, 56% считают, что мужчины более подвержены социальному давлению и, только 7% находят время участвовать в воспитании детей вместе с их супругами, помимо обеспечения финансового заработка. Это усугубляет проблемы психического здоровья среди молодежи и значительно повышает случаи проявления депрессии среди молодежи. Исследование показало, что 46% респондентов не знакомы с понятием психического здоровья и почти 79% не знают, куда можно обратиться за помощью при психологическом дискомфорте.

Руководитель организации UAFA Гвен Бёрчел: «Моя задача как советника по социальной политике состоит в том, чтобы анализировать растущие тенденции в обществе и предлагать их решение с помощью политик и услуг до того, как они охватят общество. Это исследование выявило давление, с которым молодые люди сталкиваются в результате социально-экономического перехода от коммунизма к рыночной экономике. Молодое поколение нуждается в поддержке, доступе к социальным услугам и большей осведомленности о положительной роли, которую они могут сыграть в воспитании своих детей. Я надеюсь, что это исследование сыграет роль в молодежной политике в ближайшем будущем».

***

Пивоваренный завод Carlsberg Azerbaijan располагается в городе Хырдалан, в 10 километрах от столицы Азербайджана. Производственная мощность завода — 8 млн декалитров в год, в компании работает порядка 260 человек и около 400 опосредовано (дистрибьюторы, агентства, подрядчики). Общая сумма инвестиций компании в развитие завода составляет около 50 млн AZN. Ежегодная сумма налоговых отчислений в бюджет компании составляет порядка 18-20 млн AZN. В портфеле компании такие популярные бренды как Xırdalan, Tuborg, Балтика, Кулер, Əfsanə, Carlsberg, Kronenbourg Blanc 1664, Seth&Riley's Garage и пр.

Контакты Carlsberg Azerbaijan

Руководитель по корпоративным отношениям ООО Carlsberg Azerbaijan

Лала Афанди

Mob: +994 50 286 76 64

Lala.Afandi@carlsberg.az

www.carlsbergazerbaijan.az

Специалист по корпоративным отношениям ООО Carlsberg Azerbaijan

Лейсан Байрамова

Mob: +994 50 263 19 43

Leysan.Bayramova@carlsberg.az

www.carlsbergazerbaijan.az

Carlsberg Azerbaijan и UAFA провели социальное исследование для изучения влияния «токсичного трио» на молодежь (ФОТО) - Gallery Image
Carlsberg Azerbaijan и UAFA провели социальное исследование для изучения влияния «токсичного трио» на молодежь (ФОТО) - Gallery Image
Carlsberg Azerbaijan и UAFA провели социальное исследование для изучения влияния «токсичного трио» на молодежь (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Carlsberg Azerbaijan и UAFA провели социальное исследование для изучения влияния «токсичного трио» на молодежь (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Туркменбашинский НПЗ продлевает тендер на создание электронного документооборота
Туркменбашинский НПЗ продлевает тендер на создание электронного документооборота
AccessBank объявляет тендер по закупке банкоматов
AccessBank объявляет тендер по закупке банкоматов
Агентство социальных услуг закупит типографские товары
Агентство социальных услуг закупит типографские товары
Loading Bars
Лента новостей
В Италии на референдуме поддержали сокращение числа парламентариев Европа 17:39
АПБ о стоимости донеров в Азербайджане Бизнес 17:37
Туркменистан увеличил экспорт одежды в страны ЕАЭС Бизнес 17:30
В Узбекистане в августе зафиксировано снижение производства моторного топлива Узбекистан 17:27
AZAL увеличивает число авиарейсов по маршруту Баку-Нахчыван-Баку Транспорт 17:21
Состоялся телефонный разговор главы МИД Азербайджана с молдавским коллегой Политика 17:20
Утвержден ряд соглашений между Азербайджаном и Венгрией Политика 17:16
Ни одна из стран ОДКБ не горит желанием открыто поддержать агрессора — российский аналитик Политика 17:13
Carlsberg Azerbaijan и UAFA провели социальное исследование для изучения влияния «токсичного трио» на молодежь (ФОТО) Общество 17:11
Обнародован объем капиталовложений в Дашогузский регион Туркменистана Финансы 17:04
Конкурс "Памяти Муслима Магомаева" в Украине объединит деловых людей Культура 17:02
Туркменбашинский НПЗ продлевает тендер на создание электронного документооборота Тендеры 16:59
В Лянкяране открывается региональный туристический офис Экономика 16:57
Спикер парламента Азербайджана находится с официальным визитом в России (ФОТО) Политика 16:56
AzInTelecom улучшает освоение облачных технологий в Азербайджане (ФОТО) ИКТ 16:54
«Азеригаз» о проведенных работах в этом году Энергетика 16:53
Airbus сообщила о разработке концепции трех самолетов с двигателями на водороде Европа 16:52
Минтруда Азербайджана передало еще 14 единиц жилья семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны Общество 16:50
Совет прессы Азербайджана обратился к сотрудникам СМИ Общество 16:50
Азербайджанская команда "Сборная телевизионных ведущих" вышла в полуфинал Российской лиги КВН (ФОТО) Культура 16:42
Брайза: ОДКБ не поддерживает провокационные действия Армении или какого либо другого государства Нагорно-карабахский конфликт 16:41
Комитет молодежной политики и спорта Милли Меджлиса отчитался о проделанной работе (ФОТО) Общество 16:41
Иран обнародовал последние данные о ситуации с коронавирусом в стране Общество 16:35
Microsoft Azerbaijan о кибербезопасности в стране Экономика 16:34
Армения должна понять, что всем провокациям и оккупации будет положен конец - депутат Политика 16:28
Azer Turk Bank обновляет филиал «Мяркяз» в соответствии с новой концепцией Экономика 16:28
Продолжение гнусных провокаций обернется для Армении тяжелыми последствиями — депутат Политика 16:25
Латвия и Литва ввели режим самоизоляции для прибывших из Грузии граждан Грузия 16:22
Внешнеторговый оборот Узбекистана достиг $24,54 млрд. Узбекистан 16:18
Пользователи Telegram сообщают о сбоях в работе сервиса в России Россия 16:11
В Азербайджане увеличилась заболеваемость острыми кишечными инфекциями и ветрянкой Общество 16:06
Армянская сторона однозначно готовится к военным действиям — политолог Политика 16:03
МБА вновь поддерживает конкурс «EY Предприниматель года™» Экономика 16:00
Возбуждено уголовное дело в связи с очередной армянской провокацией в Товузе Происшествия 15:50
Заявления, озвученные Президентом Ильхамом Алиевым в своем интервью, в центре внимания российских СМИ (ФОТО) Политика 15:45
Бибиэйбат станет новой туристической дестинацией Баку Общество 15:43
Узбекистан увеличит производство возобновляемой электроэнергии Энергетика 15:28
В Шеки обнаружен новый античный памятник (ФОТО) Общество 15:28
На Бакинской фондовой бирже состоится аукцион по размещению облигаций AzerGold Финансы 15:24
Страны СНГ увеличили импорт азербайджанской продукции Бизнес 15:22
Трамп заявил, что США готовы добиться прогресса по окончательной денуклеаризации КНДР США 15:22
Эльхан Алескеров: Восстановление прав удин и албанской церкви - еще один вклад Азербайджана в развитие мировой цивилизации Политика 15:18
Российские деятели науки отмечены медалью имени всемирно известного художника Сакита Мамедова Социум 15:15
“Укртранснафта” разослала предложения о продаже азербайджанской нефти Энергетика 15:13
Названы медпрепараты, поставляемые Россией в Туркменистан Бизнес 15:12
В Азербайджане состоялось обсуждение мер по улучшению инвестиционного климата Бизнес 15:02
Питер Тейс: Провокационные заявления руководства Армении усугубляют и без того напряженную ситуацию вокруг нагорно-карабахского конфликта Нагорно-карабахский конфликт 14:55
Азербайджан увеличил импорт зерновых и бобовых из Турции Турция 14:54
Азербайджан значительно увеличил импорт химпродукции из Турции Турция 14:50
Минпромторг России о поставках медикаментов в Туркменистан Бизнес 14:50
ВОЗ поблагодарила Россию за шаги по разработке безопасной и эффективной вакцины Европа 14:43
Высшее образование засчитывается в трудовой стаж — Госфонд соцзащиты населения Азербайджана Общество 14:43
Пенсионный возраст мужчин в Азербайджане не будет увеличен - Госфонд соцзащиты Общество 14:41
Вопрос автоматизации пенсий военнослужащих будет скоро разрешен — Минтруда Азербайджана Общество 14:36
Мы работаем над повышением информационной квалификации учителей — минобразования Азербайджана Общество 14:32
Ant Group планирует привлечь $35 млрд в ходе IPO Другие страны 14:32
АПБ предупредило субъектов предпринимательства в области птицеводства Экономика 14:28
Грузия остается страной со статусом "зеленой зоны" Грузия 14:25
День Независимости - важная страница новейшей эпохи Туркменистана Туркменистан 14:24
Кинематографисты ОАЭ и Израиля договорились о проведении регионального фестиваля Израиль 14:22
В Азербайджане пенсии женщинам, зарегистрированным в системе индивидуального учета, назначаются автоматически Общество 14:19
В парламенте Азербайджана готовится законопроект «О высшем образовании» (ФОТО) Общество 14:13
В Баку продолжаются мероприятия по борьбе с незаконной парковкой - БТА Общество 14:08
Реформы углубляются из года в год во имя устойчивого развития Азербайджана - Управление образования Баку Общество 14:08
В Казахстане вырос спрос на турецкую одежду Турция 14:05
В Тегеране пройдет 5-я международная конференция USERN Общество 13:59
В Азербайджане пройдёт конференция, посвященная политике кредитования Финансы 13:55
В Баку подорожали коммерческие объекты Бизнес 13:51
Азербайджанская община Нагорно-Карабахского региона призвала оказать давление на оккупантскую Армению Нагорно-карабахский конфликт 13:51
Компания EY Азербайджан официально объявила запуск конкурса "Предприниматель года 2020-2021" Экономика 13:50
Азербайджан сократил экспорт хурмы Бизнес 13:49
Завтра в Баку до 25 градусов тепла Общество 13:41
Агентство пищевой безопасности Азербайджана запустило новые модули информсистемы Общество 13:36
Укрпочта выпустила почтовую марку, посвящённую проекту азербайджанского художника-аниматора (ФОТО) Культура 13:29
ЦБА на депозитном аукционе привлёк 150 миллионов манатов Финансы 13:14
Азербайджанец исполнил хиты группы Beatles в честь дня рождения Джона Леннона (ВИДЕО) Культура 12:56
МИД Азербайджана распространил заявление в связи с обстановкой на фронте Политика 12:43
В Туркменистане стартовало строительство производственной инфраструктуры трёх газовых месторождений Энергетика 12:41
В ресторане Баку произошел пожар (ФОТО) Общество 12:35
На реконструкцию автодорог в Сабаильском районе Баку выделены 1,9 млн манатов - Распоряжение Политика 12:30
США настоятельно призывают к скорейшему возобновлению предметных переговоров по нагорно-карабахскому конфликту - Помпео Нагорно-карабахский конфликт 12:27
В Баку 26 выпускников XI классов удостоены золотых и серебряных значков Общество 12:22
В Баку награждены победители конкурса "Это моя Родина!" (ФОТО) Культура 12:14
В Азербайджане будут страховать волонтеров Общество 12:11
Азербайджан незначительно увеличил импорт готовой одежды из Турции Турция 12:10
По итогам текущего года ожидается рост ВВП Туркменистана Финансы 12:08
В парламенте Азербайджана будут действовать волонтеры депутатов Общество 12:04
В Азербайджане главным приоритетом в сфере развития стартапов станет разработка стратегий Бизнес 12:02
Бакинская телефонная связь продолжает внедрять технологию GPON ИКТ 11:57
Министр здравоохранения Чехии подал в отставку Европа 11:48
ЕС получит новые полномочия для контроля над технологическими гигантами Европа 11:44
В России за сутки выявили 6 196 заразившихся коронавирусом Россия 11:34
В Туркменистане разрабатывается национальная морская стратегия Туркменистан 11:32
В результате очередной провокации Армении погиб сверхсрочник азербайджанской армии Политика 11:32
Арабо-израильский мир: будет ли он искренним Израиль 11:25
В Азербайджане проводится выбор специальностей для поступающих в резидентуру Общество 11:02
Мужчина жил в квартире со 110 кошками Интересное 10:56
Президент Республики Узбекистан примет участие в работе 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Узбекистан 10:54
ТОП-5 торговых партнеров Азербайджана Бизнес 10:54
Астраханская область РФ заинтересована в туркменском текстиле, хлопковолокне и полипропилене Бизнес 10:53
Все новости