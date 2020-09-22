В Бакинском медколледже выделены 20 плановых мест для абитуриентов с инвалидностью по зрению

БАКУ /Trend/ - В Бакинском медицинском колледже № 1 выделены 20 плановых мест для абитуриентов с инвалидностью по зрению, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ).

Плановые места за государственный счет открыты по специальности «спортивный и лечебный массаж». Абитуриенты с 1-й и 2-й группами инвалидности по зрению, желающие участвовать в конкурсе по этим местам, могут до 25 сентября 2020 года представить следующие документы в ГЭЦ (г. Баку, Ясамальский район, ул Микаила Мушфига, 1М) или в его региональные филиалы: справку, подтверждающую инвалидность, которая выдана медико-социальной экспертной комиссией; медсправку (AZS №086) «О профессиональной пригодности» из поликлиники по месту проживания; «Электронное заявление абитуриента».

В конкурсе могут участвовать абитуриенты - выпускники этого года, набравшие на выпускных экзаменах не менее 50 баллов, а также не менее 100 баллов по азербайджанскому (русскому) языку и математике. По иностранному языку ограничения по баллам не применяются.

(Автор: Ильхама Исбалаева. Текст: Кямаля Сеидова)