БАКУ / Trend/ - В бакинском метро опаздывают поезда, сказал во вторник Trend глава пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов.

По его словам, интервалы в движении между некоторыми поездами составляют 2-3 минуты.

"Причина в том, что в работе светофора, регулирующего движение поездов на перегоне между станциями "Нариманов-Улдуз", произошел сбой. В данный момент в работе метро наблюдаются опоздания", - сказал Мамедов.

(Текст: Кямаля Сеидова.)