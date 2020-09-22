Завтра в Баку преимущественно без осадков

БАКУ /Trend/ - В среду в Баку и на Абшеронском полуострове переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, однако утром в отдельных местностях полуострова слабый туман, возможен кратковременный дождь, ветер юго-восточный, сообщает во вторник Trendсо ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью составит 19-21, днем - 25-27 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 764 мм ртутного столба, относительная влажность ночью - 60-65, днем - 45-50 процентов.

В районах Азербайджана местами с утра грозовые дожди, днем в большинстве районов осадков не ожидается, ветер восточный.

Ночью 15-20, днем 22-27, в горах ночью 6-11, днем 13-17 градусов тепла.

23-24 сентября на Абшеронском полуострове ожидается комфортная погода, благоприятная для метеозависимых людей.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)