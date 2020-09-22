Участие в военных сборах — долг каждого молодого патриота — сын погибшего полковника ВС Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Сборы, проводимые Государственной службой по мобилизации и призыву на воинскую службу — похвальный шаг.

Об этом во вторник сказал Trend сын, ставшего шехидом полковника ВС Азербайджана Ильгара Мирзоева — Эльвин Мирзоев.

По его словам, участие в этих сборах — долг каждого гражданина.

"Это плановый сбор. Военнообязанные запаса привлекаются к учениям и совершенствуют свои воинские знания. Это замечательно. Разумеется, если мы будем призваны, участие в этих — долг каждого из нас как представителей азербайджанской молодежи, патриотов своей страны. Мы всегда готовы встать на защиту Родины. Просто сейчас мы ждем приказа и проявляем терпение", - сказал Эльвин Мирзоев.

Напомним, что ранее Государственная служба по мобилизации и призыву на военную службу в соответствии с законом Азербайджана "О воинской обязанности и военной службе", согласно которому в период нахождения в запасе военнообязанные призываются на военные учения, военную проверку и специальные сборы, объявила о привлечении военнообязанных к сборам.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)