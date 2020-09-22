В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 98 человек, выздоровели 113

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за сутки выявлено 98 новых случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 113, скончались два человека, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

На сегодня в стране выявлено 39 378 случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 36 949, скончались 578 человек. Число активных больных коронавирусом - 1 851 человек.

За минувшие сутки в Азербайджане для выявления коронавируса было проведено 6 672, в целом – 1 064 475 тестов.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)