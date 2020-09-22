Минобразования Азербайджана представило информационные материалы по "Виртуальной школе" (ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - Министерство образования Азербайджана представило просветительские материалы в связи с "Виртуальной школой".
Как сообщили во вторник Trend в министерстве, проанализированы многочисленные обращения по поводу "Виртуальной школы". На основании чего был создан постер по наиболее часто задаваемым вопросам, видеоролик о правилах восстановления пароля и инструкция по организации учебного процесса в общеобразовательных школах посредством платформы "Виртуальная школа" в 2020-2021 учебном году.
С инструкцией можно ознакомиться по ссылке https://edu.gov.az/upload/file/xeber/2020/09/virtual-mekteb-telimat.pdf.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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