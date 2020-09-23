АПБ Азербайджана об организации услуг в сфере общепита отелей (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Агентство пищевой безопасности (АПБ) Азербайджана обратилось к предпринимателям в связи с организацией услуг в сфере общепита отелей, сообщает в среду Trend со ссылкой на Агентство.

Во время пандемии организация услуг в сферах общепита отелей должна осуществляться согласно соответствующим решениям и нормативно-правовым документам Кабмина, в противном случае лица, нарушившие требования законодательства, будут привлечены к ответственности, в их отношении будут приняты меры и приняты соответствующие решения, предусмотренные законом.

Так, регулирование очереди между гостями одно из важных условий для уменьшения риска распространения инфекции. Поэтому в местах общепита внутри отелей должна быть налажена система очередности, установлены барьеры, либо персонал сам должен направлять гостей. Также, для обеспечения социальной дистанции минимум в 2 метра, напольные покрытия всех территорий точек общепита, где может возникнуть очередь, должны быть помечены специальными знаками.

В зоны общепита могут заходить только гости, использующие защитные маски. Лицам, у которых нет масок, на входе должны раздаваться маски. Кроме приема пищи и напитков, во все другое время и при выходе из-за стола необходимо контролировать использование масок.

Рекомендуется, чтобы напитки из чайных и кофе-машин, диспенсеров и другого оборудования приносил гостям только персонал отеля.

Согласно правилам, не должны работать открытые буфеты, а также оказываться услуги самообслуживания по предоставлению еды и напитков вне точек общепита отелей.

Для осуществления контроля за соблюдением этих правил АПБ совместно с надлежащими структурами регулярно проводит мониторинги, как в Баку, так и во всех регионах республики.

В ходе мониторингов в отелях были выявлены факты грубого нарушения и несоблюдения ряда правил требований методических указаний, утвержденных решением Кабмина, в связи с которыми в отношении этих предприятий были приняты административные меры в рамках законодательства.

. (Текст: Кямаля Сеидова.)