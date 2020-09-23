На Абшеронском полуострове сохранится комфортная погода

Общество 23 сентября 2020 13:44 (UTC+04:00)
На Абшеронском полуострове сохранится комфортная погода

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, утром в отдельных местах полуострова слабый туман, возможен кратковременный дождь, ветер юго-восточный, сообщает в среду Trend со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 18-20, днем - 25-28, в Баку ночью - 18-20, днем - 26-28 градусов тепла.

Атмосферное давление - 762 мм ртутного столба, относительная влажность ночью - 60-70, днем - 40-45 процентов.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков, однако днем на некоторых горных территориях ожидается кратковременный дождь, ветер восточный.

Ночью - 16-20, днем - 25-30, в горах ночью - 6-11, днем - 12-16 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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