В настоящее время производство вакцины от коронавируса в Азербайджане невозможно - TƏBİB

БАКУ /Trend/ - Согласно проведенным исследованиям, вакцинация 20% населения на первоначальном этапе может оказать положительное влияние на эпидемиологическую ситуацию, сообщает в среду Trend.

Об этом председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы сказал на заседании Контрольного совета Фонда поддержки борьбы с коронавирусом, посвященном вопросам вакцинации от SARS-CoV-2.

Он отметил, что в связи с вакцинами в Азербайджане работа идет в двух направлениях: "Одно направление — производство вакцины в стране, второе - приобретение за рубежом и доставка ее в Азербайджан. В данный момент в Азербайджане невозможно производство вакцин. Это невозможно не только в Азербайджане, но и во многих других странах, поэтому основное направление - их доставка из-за рубежа".

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов )