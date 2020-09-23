БАКУ /Trend/ - В рамках инициативы COVAX в Азербайджане согласована закупка вакцин для 10 % населения.

Об этом на сегодняшнем заседании Совета общественного контроля Фонда поддержки борьбы с коронавирусом сказал председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы, сообщает в среду Trend.

По его словам, Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации (GAVI) прогнозирует цену одной дозы вакцины в размере 1,6 доллара США. Включая все расходы общая стоимость вакцины составляет 10,55 доллара. Итоговая сумма, которую нужно выплатить за две дозы для 10 процентов населения Азербайджана численностью 10, 112 миллиона человек, составляет 21, 336 320 миллиона долларов США.

"В случае закупки с обязательством требуется меньший первоначальный взнос. Каждая из 2 022 400 доз стоит 1,6 доллара, в целом - 3, 235 840 миллиона долларов. Включая все расходы одна доза вакцины стоит 8,95 доллара США, в целом за 2, 022 400 миллиона доз требуется выплатить 18, 325 480 миллиона долларов. По условиям контракта, финансовые гарантии дают правительство и Центробанк", - подчеркнул Рамин Байрамлы.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)