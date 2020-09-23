TƏBİB о том, кто в первую очередь будет вакцинирован от коронавируса

БАКУ /Trend/ - На предварительном этапе от коронавируса будут вакцинированы 20 процентов населения Азербайджана.

Как сообщает в среду Trend, об этом на сегодняшнем заседании Совета общественного контроля Фонда поддержки борьбы с коронавирусом сказал председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы.

Он сообщил, что определены лица из группы риска, которые будут вакцинированы в первую очередь. По словам Байрамлы, к концу недели стратегия будет разработана и представлена общественности.

"В группу риска входят медработники, сотрудники правоохранительных органов, которые находятся в тесном контакте с населением, а также часть населения со сторонними заболеваниями, в том числе нуждающиеся в диализе, больные сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, почечной недостаточностью и другими недугами.

Вакцинация будет проводиться на добровольной основе", - сказал Рамин Байрамлы.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)