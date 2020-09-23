Состоялось заседание Совета общественного контроля Фонда поддержки борьбы с коронавирусом (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня состоялось заседание Совета общественного контроля Фонда поддержки борьбы с коронавирусом, посвященное вопросам вакцинации против вируса.

Как сообщает в среду Trend, в ходе заседания председатель правления Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы сказал, что 18 сентября 2020 года между Государственным агентством по обязательному медицинскому страхованию и организацией GAVI (Global Alliance for Vaccines) подписано соглашение, согласно которому, вскоре после производства одобренной ВОЗ и соответствующей требованиям вакцины, Азербайджан, как и другие страны-члены организации, получит одобренную вакцину. В целях обеспечения участия стран на многосторонних платформах GAVI, CEPI и ВОЗ создали систему COVAX. Это система, обладающая механизмом, создающим возможность пользоваться портфелем безопасных вакцин от COVID-19. Платформа COVAX нацелена на ускорение производства вакцин против COVID-19 и создание справедливых и равных возможностей доступа к ним для всех стран.

Рамин Байрамлы отметил, что в рамках соглашения согласована закупка вакцин для 10 % населения Азербайджана. По условиям соглашения, часть общей стоимости вакцин, то есть 3, 235 840 миллиона долларов должна быть выплачена в качестве первоначального взноса. Остальное будет выплачено после того, как вакцина будет полностью протестирована. Согласно решению правительства, эти средства будут выделены из Фонда поддержки борьбы с коронавирусом.

Далее вопрос был обсужден Советом общественного контроля Фонда, и члены Совета поддержали данную инициативу.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)