В Азербайджане выявлено 146 новых случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 173 человека

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за прошедшие сутки выявлено 146 новых случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 173, скончались два человека, сообщает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

На сегодня в стране выявлено 39 524 случая инфицирования коронавирусом, выздоровели 37 122, скончались 580 человек. Число активных больных коронавирусом - 1 822 человека.

За минувшие сутки в Азербайджане для выявления коронавируса было проведено 8 780, в целом – 1 073 255 тестов.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)