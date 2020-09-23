В Азербайджане выявлено 146 новых случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 173 человека
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за прошедшие сутки выявлено 146 новых случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 173, скончались два человека, сообщает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
На сегодня в стране выявлено 39 524 случая инфицирования коронавирусом, выздоровели 37 122, скончались 580 человек. Число активных больных коронавирусом - 1 822 человека.
За минувшие сутки в Азербайджане для выявления коронавируса было проведено 8 780, в целом – 1 073 255 тестов.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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