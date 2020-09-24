Показатели выпускных экзаменов в Азербайджане в этом году выше прошлогодних - ГЭЦ
БАКУ /Trend/ - Результаты выпускных экзаменов в этом году выше прошлогодних.
Об этом сказала председатель совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Азербайджана Малейка Аббасзаде.
Говоря о причинах этого, председатель Центра отметила, что в этом году число открытых вопросов на экзаменах сокращено вдвое.
"Возможно, результаты этого года оказались высокими именно из-за этого. Возможно учащиеся лучше подготовились к экзаменам, и для этого у них было больше времени", - отметила Аббасзаде.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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