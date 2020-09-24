Показатели выпускных экзаменов в Азербайджане в этом году выше прошлогодних - ГЭЦ

БАКУ /Trend/ - Результаты выпускных экзаменов в этом году выше прошлогодних.

Об этом сказала председатель совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Азербайджана Малейка Аббасзаде.

Говоря о причинах этого, председатель Центра отметила, что в этом году число открытых вопросов на экзаменах сокращено вдвое.

"Возможно, результаты этого года оказались высокими именно из-за этого. Возможно учащиеся лучше подготовились к экзаменам, и для этого у них было больше времени", - отметила Аббасзаде.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)