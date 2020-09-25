БАКУ /Trend/ - Азербайджанским врачам, ведущим борьбу с коронавирусом, выплачены срочные надбавки за август.

Как сообщили в пятницу Trend в министерстве здравоохранения, 618 работникам медучреждений при минздраве выплачены надбавки на общую сумму 477 тысяч манатов (в пятикратном размере месячного должностного оклада). Это работники, которые обеспечивали уход за больными коронавирусом в Учебно-терапевтической и Учебно-хирургической клиниках Азербайджанского медицинского университета, Бакинского центра здоровья и др.

Согласно информации, 160 работникам медучреждений при минздраве выплачены надбавки на общую сумму 280 тысяч манатов (в четырехкратном размере месячного должностного оклада). Это работники, которые занимались лабораторными исследованиями биологического материала, а также сотрудники Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии.

Помимо этого, 1 072 работникам медучреждений при министерстве выплачены в целом 530 тысяч манатов (в трёхкратном размере месячного должностного оклада). Это врачи, средний медицинский персонал Республиканского центра гигиены и эпидемиологии, районных и городских центров гигиены и эпидемиологии, Центра дезинфекции Баку и др., проводившие медико-профилактическые работы, а также дезинфекторы и другие работники.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев)