Азербайджанским врачам, ведущим борьбу с коронавирусом, выплачены срочные надбавки за август

Общество 25 сентября 2020 14:03 (UTC+04:00)
Азербайджанским врачам, ведущим борьбу с коронавирусом, выплачены срочные надбавки за август

БАКУ /Trend/ - Азербайджанским врачам, ведущим борьбу с коронавирусом, выплачены срочные надбавки за август.

Как сообщили в пятницу Trend в министерстве здравоохранения, 618 работникам медучреждений при минздраве выплачены надбавки на общую сумму 477 тысяч манатов (в пятикратном размере месячного должностного оклада). Это работники, которые обеспечивали уход за больными коронавирусом в Учебно-терапевтической и Учебно-хирургической клиниках Азербайджанского медицинского университета, Бакинского центра здоровья и др.

Согласно информации, 160 работникам медучреждений при минздраве выплачены надбавки на общую сумму 280 тысяч манатов (в четырехкратном размере месячного должностного оклада). Это работники, которые занимались лабораторными исследованиями биологического материала, а также сотрудники Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии.

Помимо этого, 1 072 работникам медучреждений при министерстве выплачены в целом 530 тысяч манатов (в трёхкратном размере месячного должностного оклада). Это врачи, средний медицинский персонал Республиканского центра гигиены и эпидемиологии, районных и городских центров гигиены и эпидемиологии, Центра дезинфекции Баку и др., проводившие медико-профилактическые работы, а также дезинфекторы и другие работники.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев)

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Cпецпредставитель ЕС: ЕС глубоко заинтересован в стабильности на Южном Кавказе
Cпецпредставитель ЕС: ЕС глубоко заинтересован в стабильности на Южном Кавказе
Сотрудники общественного транспорта проводят в Риме 24-часовую забастовку
Сотрудники общественного транспорта проводят в Риме 24-часовую забастовку
Брюссель подаст апелляцию на решение Общего суда ЕС об отмене штрафа Apple
Брюссель подаст апелляцию на решение Общего суда ЕС об отмене штрафа Apple
Loading Bars
Лента новостей
Трудовая инспекция Азербайджана прокомментировала вопрос о работе в выходные Общество 14:20
Продюсер фильма "ЖАРА" станет гостем паблик-тока в рамках российского фестиваля Культура 14:19
Лица с ограниченными возможностями должны работать по укороченному графику Общество 14:14
Банк ВТБ в Азербайджане позволяет выплачивать основной долг после завершения инвестиционной фазы Финансы 14:05
Азербайджанским врачам, ведущим борьбу с коронавирусом, выплачены срочные надбавки за август Общество 14:03
Температура воздуха в Баку продолжает повышаться Общество 13:58
Посол Ирана в РФ заявил, что страны обсуждают совместное производство вакцины от COVID-19 Общество 13:51
В Азербайджане около 88% всех пенсий по возрасту назначены в электронном виде Экономика 13:48
В группах дошкольного обучения в Баку будет заниматься более 27 тысяч детей Общество 13:45
Госслужба Азербайджана о продолжительности разбитого на части отпуска Общество 13:44
Заявления Президента Ильхама Алиева загнали Пашиняна в угол Политика 13:43
Минобразования Азербайджана обратилось к гражданам, получившим образование за рубежом Общество 13:40
Фарида из села Хыналыг будет покорять жителей Бангладеш (ВИДЕО, ФОТО) Культура 13:37
Армения переселяет в Карабах террористов, факты говорят о присутствии ASALA - депутат Политика 13:29
На улучшение жилищно-бытовых условий семей вынужденных переселенцев выделены 42,5 млн манатов - Распоряжение Политика 13:28
Вьетнам заинтересован в импорте азербайджанской продукции Бизнес 13:19
Cпецпредставитель ЕС: ЕС глубоко заинтересован в стабильности на Южном Кавказе Политика 13:17
Израильский политик: Азербайджан — хороший друг Израиля Политика 13:15
Управление «Лебапгазчыкарыш» Туркменистана об объеме добычи газа Энергетика 13:05
На портале Azexport разместят страховые услуги Бизнес 12:57
Минсвязи о введении бесконтактной оплаты в общественном транспорте в регионах Экономика 12:55
Азербайджанский психолог: Постоянный контакт с телефоном и компьютером создает проблемы в физическом развитии детей Общество 12:55
Заседание Народного Совета Туркменистана прошло на высоком организационном уровне Туркменистан 12:48
Актриса из Баку снимается в кинопроекте Константина Хабенского (ФОТО) Культура 12:43
Армяне продолжают провокации против Азербайджана (ФОТОФАКТ) Политика 12:39
В прошлом году Азербайджан экспортировал табак на $13,4 млн Экономика 12:25
Судан и Оман объявят о нормализации отношений с Израилем уже на следующей неделе Израиль 12:21
ООН опубликовал выступление Президента Ильхама Алиева в виде отдельной новости Политика 12:21
Новый антирекорд: За сутки в Грузии выявили 265 случаев COVID-19 Грузия 12:19
Президент Туркменистана затронул аспекты транспортной, энергетической и экологической безопасности Туркменистан 12:17
Сотрудники общественного транспорта проводят в Риме 24-часовую забастовку Европа 12:14
Брюссель подаст апелляцию на решение Общего суда ЕС об отмене штрафа Apple Европа 12:14
Итальянский эксперт: Необходим механизм для выполнения резолюций СБ ООН по нагорно-карабахскому конфликту Нагорно-карабахский конфликт 12:14
Завтра в Баку пройдет очередная масштабная дезинфекция Общество 12:13
В Туркменистане расширят площади для выращивания сельхозкультур Бизнес 12:09
В Азербайджане предлагают разрешить организацию автобусных туров в регионы Экономика 12:09
В России за сутки выявили 7 212 заразившихся коронавирусом Россия 12:08
Араз Азимов: Отвергая предложения по урегулированию конфликта, руководство Армении делает переговоры бессмысленными Политика 12:01
Председатель лобби в поддержку Израиля: В Азербайджане толерантно относятся ко всем религиям Израиль 11:49
Госдолг Франции вырос до рекордного уровня Европа 11:46
Казахстанский венчурный фонд QazTech Ventures выделяет узбекистанским стартапам до $250 000 Казахстан 11:46
Ремонтируется дорога в приграничном селе Азербайджана Строительство 11:45
Денежная масса в Узбекистане выросла на 15,5 процента Узбекистан 11:42
Свидетельство о постыдной политической кончины Пашиняна Армения 11:40
На заседании Народного совета Туркменистана были рассмотрены социально-экономические вопросы Туркменистан 11:27
Президент Туркменистана отметил важность развития систем здравоохранения и образования для устойчивого развития страны Туркменистан 11:27
Танковые и артиллерийские подразделения азербайджанской армии выполняют учебно-боевые задачи (ФОТО/ВИДЕО) Нагорно-карабахский конфликт 11:22
В Туркменистане будут осуществлены конституционные реформы Туркменистан 11:21
В Армении за сутки зарегистрировано 392 новых случаев заражения коронавирусом Армения 11:19
В Нигерии 11 человек погибли в ДТП с автобусом Другие страны 11:19
Президент Ильхам Алиев принял спецпредставителя ЕС по Южному Кавказу (ФОТО) Политика 11:18
Парламент Азербайджана рассмотрит на первом заседании осенней сессии более 20 вопросов Политика 11:16
В Азербайджане завершается выбор специальности в медрезидентуру Общество 11:09
Минюст США попросил у суда разрешения на запрет приложения WeChat в магазинах США 11:09
Долевое участие США в общем импорте Азербайджана растет Бизнес 11:08
Агросервис: В Азербайджане нет недостатка в удобрениях Экономика 10:58
Шэньчжэнь опередил Нью-Йорк по количеству небоскребов Другие страны 10:57
Туркменистан работает над развитием транспортной макроструктуры Транспорт 10:56
В Азербайджане запущен «Электронный водный портал» (ФОТО) Общество 10:53
Азербайджанская нефть вновь стала падать в цене Финансы 10:50
ЦБ Азербайджана проведет депозитный аукцион Финансы 10:50
В Туркменистане увеличат объем кредитных средств на развитие производственных отраслей экономики Финансы 10:34
В Азербайджане началась регистрация поступивших в вузы абитуриентов Общество 10:33
Трудовая миграция из Турции во Францию снизилась до рекордного минимума Турция 10:15
Азербайджан никогда не допустит создания второго армянского государства на своей территории! (ФОТО) Политика 10:15
Новая жизнь Балаханы: Жители поселка выражают благодарность за проделанную работу (ВИДЕО) Общество 10:11
Азербайджан в джазовых цветах детства (ФОТО) Культура 10:05
Майкл Киванука стал обладателем премии Mercury Prize Звёздный мир 10:04
За период пандемии Италия сократила импорт автомобилей из Турции Турция 10:02
В Туркменистане работникам здравоохранения будут предоставлены дополнительные льготы Туркменистан 10:02
Трудовые мигранты из Турции проявляют интерес к Израилю Турция 09:59
Драгметаллы в Азербайджане , после продолжительного спада, вновь начали дорожать Финансы 09:54
Завершен капитальный ремонт танкера «Президент Гейдар Алиев» Экономика 09:53
Иран почти на 40% сократил импорт химпродуктов из Турции Турция 09:49
ВС Армении продолжают обстреливать азербайджанские позиции Нагорно-карабахский конфликт 09:42
Президент Ильхам Алиев: Невыполнение резолюций Совета Безопасности подрывает авторитет ООН Политика 09:42
Белорусская железная дорога нарастила объем грузоперевозок в направлении Азербайджана Бизнес 09:40
Манат подешевел к евро и стабилен к доллару и рублю Финансы 09:38
Президент Ильхам Алиев: Цель Армении – сохранить нынешний статус-кво, связанный с оккупацией, и добиться аннексии оккупированных территорий Политика 09:36
Коронавирусные рекорды в Израиле: За сутки выявлены более 8000 заразившихся Израиль 09:33
Президент Ильхам Алиев: У нас есть достоверные данные о присутствии на наших оккупированных территориях армянской террористической организации АСАЛА Политика 09:32
Президент Ильхам Алиев: Незаконное присутствие вооруженных сил Армении на оккупированных территориях Азербайджана является большой угрозой региональному миру и безопасности Политика 09:28
Спрос на турецкую одежду в Грузии снизился Турция 09:28
72 миллиона тонн угля добыли в Казахстане с начала года Казахстан 09:28
Посол Азербайджана вручил верительные грамоты президенту Мексики Политика 09:25
Нефть дорожает в надежде на восстановление спроса Энергетика 09:22
Наша сила в нашем единстве Политика 09:22
В Грузии выписано 10 тысяч штрафов за несоблюдение ограничений Грузия 09:20
Узбекистан сокращает импорт электротоваров из Турции Турция 09:18
Банк Мексики понизил базовую ставку до 4,25% Другие страны 09:16
Пакистанский эксперт: Армения - страна, где исламофобия является государственной политикой Политика 09:14
Туркменистан почти на 20% сократил импорт химпродуктов из Турции Турция 09:13
В Москве умерли еще 14 пациентов с коронавирусом Россия 08:54
Объем внешнеторговых операций между Азербайджаном и Узбекистаном возрос Бизнес 08:42
SOFAZ не планирует увеличение доли акций в инвестиционном портфеле в этом году Энергетика 08:41
Страны G7 выступят за продление облегчения долгового бремени бедных стран В мире 08:26
Россия и Иран будут продолжать тесное сотрудничество в астанинском формате Иран 08:07
61 новый случай коронавируса зарегистрирован в Казахстане за сутки Казахстан 07:58
В работе Google произошел сбой В мире 07:39
В Китае за сутки выявили восемь ввозных случаев заражения коронавирусом Другие страны 07:00
Все новости