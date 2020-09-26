В Азербайджане выявлено более 100 отелей-нарушителей противопандемических правил (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Продолжаются меры инспекционного контроля в гостиницах со стороны мониторинговой группы специалистов Агентства пищевой безопасности (АПБ), Государственного агентства по туризму и других соответствующих структур Азербайджана, на основании утвержденных соответствующим решением Кабинета министров "Правил организации деятельности гостиниц в Азербайджане в период пандемии коронавируса (COVID-19)".

Как сообщили Trend в АПБ, в целях контроля за соблюдением необходимых правил и требований в период пандемии 21-24 сентября 2020 года со стороны специальных мониторинговых групп проведены рейды в 148 гостиницах. В ходе проверок было установлено, что в общей сложности в 128 объектах нарушены необходимые правила и требования по борьбе с эпидемией, а также по профилактике COVID-19. В отношении гостиниц, в которых были обнаружены недостатки, были приняты соответствующие меры в рамках законодательства.

Кроме того, владельцам и персоналу гостиниц были разъяснены необходимые требования в связи с организацией деятельности в период пандемии коронавируса и требования законодательства в области пищевой безопасности, были даны обязательные поручения и просветительские рекомендации.