Минюст Азербайджана: В этом году досрочно освобождены до 2-х тысяч осужденных

БАКУ /Trend/ - С начала 2020 года до 2 тысяч человек были досрочно освобождены или переведены в учреждения более легкого режима.

Об этом министр юстиции Фикрет Мамедов сказал на встрече, проведенной 25 сентября с руководителем представительства Международного комитета Красного Креста (МККК) Эленой Аймоне Сессера в связи с окончанием срока полномочий последней и с новым руководителем представительства Ариан Бауэр, сообщает в субботу Trend со ссылкой на пресс-службу министерства юстиции.

В период пандемии в результате применения других альтернативных мер пресечения под домашний арест были переведены 460 человек.

Было отмечено, что Азербайджанское государство, оставаясь приверженным делу защиты прав человека, в мае текущего года подписало Протокол, продлевающий срок действия Соглашения, подписанного 20 лет назад с МККК, и служащее надежному обеспечению прав осужденных.

Гости выразили удовлетворение успешными результатами взаимодействия МККК с Азербайджаном в сфере юстиции, отметив, что в мире широко распространен положительный опыт Азербайджана в борьбе с туберкулезом.

Отметив, что в настоящее время реализуется новый проект по оказанию психологической помощи заключенным, Сессера выразил надежду на то, что он будет успешно завершен и вызовет международный интерес.

Было подчеркнуто, что как очередное проявление гуманной политики главы государства помилованы 176 заключенных старше 65 лет, интенсифицировалось применение практики условного освобождения.

За прошедший период были рассмотрены представления, направленные в суды, около двух тысяч заключенных были полностью освобождены от наказания, более чем трем тысячам осужденных срок наказания сокращен. Также в рамках мер гуманизации применяются электронные браслеты, которые носят около трех тысяч осужденных.

На встрече состоялся плодотворный обмен мнениями по будущим перспективам сотрудничества.

Гости ознакомились в министерстве с Музеем истории юстиции

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)