В воскресенье в Баку сохранится теплая погода

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове преимущественно без осадков, умеренный северо-восточный ветер, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 17-19, днем - 23-26, в Баку ночью - 17-19, днем - 24-26 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 761 до 766 мм ртутного столба, относительная влажность ночью - 60-70, днем - 40-45 процентов.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков, однако в отдельных северных и западных районах ожидаются переменные грозовые дожди, местами сильные, возможен град, ветер восточный.

Ночью 14-18, днем 25-30, в горах ночью 7-12, днем 14-18 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)