В Баку сохранится умеренная погода

БАКУ /Trend/ - В понедельник в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, утром местами слабый туман, умеренный северо-восточный ветер, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха составит на Абшеронском полуострове ночью 17-19, днем - 22-24, в Баку ночью - 17-19, днем - 22-24 градуса тепла.

Атмосферное давление повысится с 766 до 770 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью - 60-70%, днем - 40-45%.

Завтра в районах Азербайджана преимущественно без осадков, но в отдельных северных и западных районах ожидаются переменные грозовые дожди, местами ливни, возможен град. Восточный ветер временами будет усиливаться.

Температура воздуха составит ночью 14-17, днем - 24-28, в горах ночью - 6-11, днем - 15-17 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова)