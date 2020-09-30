Завтра вечером в Баку местами ожидается кратковременный дождь

БАКУ /Trend/ - В четверг в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, однако вечером местами ожидается кратковременный дождь, умеренный юго-восточный ветер, сообщает в среду Trend со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу министерства экологии и природных ресурсов.

Завтра на Абшеронском полуострове ожидается комфортная температура, благоприятная для метеозависимых людей.

Температура воздуха составит на Абшеронском полуострове ночью 13-16, днем - 21-24, в Баку ночью - 13-15, днем - 22-24 градуса тепла.

Атмосферное давление составит 764 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью - 60-70%, днем - 45-50%.

Завтра в районах Азербайджана в отдельных местах переменные грозовые дожди, в отдельных западных районах - ливни, возможен град. Местами туман, ветер восточный.