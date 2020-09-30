ENGİNET выделил 10 000 манатов в Фонд помощи Вооруженным силам

БАКУ/ Trend/ - Провайдер телекоммуникационных услуг и владелец бренда BIRLink, Компания ENGINET, перечислила 10 000 манатов в Фонд помощи Вооруженным силам Азербайджанской Республики для поддержки нашей Национальной Армии в идущих боях на передовой. ENGINET желает скорейшего освобождения наших земель от вражеской оккупации, крепкого здоровья, неиссякаемого энтузиазма и решимости сражаться каждому азербайджанским солдату, сражающемуся на фронте. Победа за нами!

Фонд помощи Вооруженным силам создан Указом Президента Азербайджанской Республики от 17 августа 2002 года с целью обеспечения развития Вооруженных сил Азербайджанской Республики на уровне современных требований, укрепления их материально-технической базы и финансирования необходимых социальных мер. Фонд финансирует за счет средств, поступающих на добровольной основе от юридических и физических лиц, действующих на территории Азербайджана и других поступлений, не запрещенных законодательством с целью финансовой помощи для укрепления материально-технической и социальной базы Вооруженных сил Азербайджанской Республики.