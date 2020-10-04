Армения осуществляет свои провокации посредством Periscope - Служба электронной безопасности

БАКУ /Trend/ - Служба электронной безопасности министерства связи и высоких технологий зарегистрировала очередную провокацию со стороны Армении.

Как сообщили Trend в Службе, армянская сторона, выходя в прямые эфиры посредством приложения Periscope, демонстрирует подделанную версию карты Азербайджана и утверждает, что различные территории Азербайджана являются армянскими территориями.

Служба отмечает, что эта информация не соответствует действительности и в существующую карту не было внесено никаких изменений.

"Просим наших граждан, чтобы они не доверяли такого рода информации и если столкнутся с какими либо киберинцидентами, обращаются в Службу электронной безопасности министерства транспорта, связи и высоких технологий посредством сайта www.cert.az или электронной почты [email protected]".