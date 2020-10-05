МВД Азербайджана обратилось к тем, кто отмечает победы фейерверками

БАКУ /Trend/ - Успехи, достигнутые на фронте Вооруженными силами Азербайджана, сообщения о победах вдохновляет наших граждан, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на МВД.

"Но, к сожалению, отдельные лица в нынешней ситуации выражают свои позитивные эмоции в совершенно недопустимой форме, устраивая фейерверки и запуская петарды. Просим наших граждан воздержаться от подобных действий, не использовать пиротехнику, вести себя в соответствии с требованиями действующего в стране военного положения", - говорится в сообщении МВД Азербайджана.

(Текст: Кямаля Сеидова.)