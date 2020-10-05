В Азербайджане выявлено 97 новых случаев заражения коронавирусом, 91 человек выздоровел

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлено еще 97 новых случаев заражения коронавирусом, 91 человек выздоровел, скончались два человека, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 40 788 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них 38 587 человек вылечились, 598 человек скончались, число активных больных – 1 603. За минувшие сутки в Азербайджане проведено 3 073 теста на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом. Всего проведено 1 140 194 теста. (Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)