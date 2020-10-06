В Азербайджане будет выплачиваться месячное пособие на усыновленного ребенка

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане будут выплачивать месячное пособие на усыновленного ребенка, в том числе на детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте до 18 лет, сообщает во вторник Trend.

Это отражено в поправке в закон «О социальных пособиях», вынесенном на обсуждение на сегодняшнем пленарном заседании осенней сессии Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана. Выплата пособия лицу, усыновившему ребенка в возрасте 3-18 лет, потерявшего родителей или лишенного родительской опеки, в том числе лицу, усыновившему ребенка с ограниченными возможностями здоровья в возрасте до 18 лет, будет назначено на усыновленных после 1 января 2021 года (в случае предоставления вступившего в законную силу решения суда об усыновлении).

Лицам, получающим одно из пособий - пожизненное пособие госслужащим, по возрасту, по инвалидности в возрасте старше 18 лет, в связи с потерей кормильца, за коммунальные, транспортные и др. услуги, лицам некоторых категорий, установленных соответствующим органом исполнительной власти, будут назначаться оба пособия – и то, которое было назначено, и месячное пособие на усыновленного ребенка, в том числе на ребенка с ограниченными возможностями здоровья в возрасте до 18 лет.

После обсуждений поправки были вынесены на голосование и приняты в последнем, третьем чтении.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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