Завтра в Баку без осадков, северо-восточный ветер

БАКУ / Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, однако утром в отдельных местах полуострова будет пасмурно, возможна морось, ветер северо-восточный, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 13-16, днем 19-21 градус тепла, в Баку ночью 13-15, днем 19-21 градус тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 770 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 65-75, днем 50-55%.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков, однако ночью и утром местами возможен дождь. Восточный ветер временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 10-14, днем 18-22, в горах ночью 2-6, днем 8-12 градусов тепла.

7-8 октября на Абшеронском полуострове ожидаются слабые и умеренные колебания метеорологических факторов, благоприятных для метеозависимых лиц.

(Текст: Кямаля Сеидова.)