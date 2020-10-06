Минобразования Азербайджана обнародовало статистику образования Джабраильского района

БАКУ /Trend/ - Министерство образования Азербайджана обнародовало статистику образования по Джабраильскому району, на территории которого от оккупации освобождено большинство сел, сообщает во вторник Trend.

В 1992-1993 учебном году в Джабраиле было 72 школы, 11 020 учащихся, 1 582 учителя.

В 2020-2021 учебном году в этом районе 41 школа, 9 045 учащихся, 1 055 учителей.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова.)