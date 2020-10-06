В Азербайджане выявлено 143 новых случая заражения коронавирусом, 126 человек выздоровели
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлено еще 143 случая заражения коронавирусом, 126 человек выздоровели, скончались два человека, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлен 40 931 случай заражения коронавирусной инфекцией.
Из них 38 713 человек выздоровели, 600 человек скончались, число активных больных – 1 618.
За минувшие сутки в Азербайджане проведено 5 203 теста на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом. Всего проведено 1 145 397 тестов.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов )
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