В Азербайджане выявлено 143 новых случая заражения коронавирусом, 126 человек выздоровели

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлено еще 143 случая заражения коронавирусом, 126 человек выздоровели, скончались два человека, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлен 40 931 случай заражения коронавирусной инфекцией.

Из них 38 713 человек выздоровели, 600 человек скончались, число активных больных – 1 618.

За минувшие сутки в Азербайджане проведено 5 203 теста на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом. Всего проведено 1 145 397 тестов.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов )